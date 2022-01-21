Ирина Билык показала отца своего 22-летнего сына

Папа парня – манекенщик Андрей Оверчук.

Украинская певица Ирина Билык показала своего бывшего любимого – Андрея Оверчука.

Модель и артистка обвенчались в 1998 году. Но в 2001 году они разошлись. В этих отношениях у пары родился мальчик Глеб. Сейчас ему 22 года. Поклонники звезды поинтересовались, общаются ли папа и сын. В ответ в Instagram-stories Билык запостила архивное фото, на котором Андрей держит новорожденного малыша на руках. Как отметила звезда, они общаются, а вот Ирина с эксом – нет.

instagram.com/bilyk_iryna

"Глеб общается с папой, но я уже давно не общаюсь", – поделилась артистка.

Глеб Оверчук / instagram.com/bilyk_iryna

Отметим, отношения Билык и Оверчука дали трещину из-за измены манекенщика. Впрочем, долго одинокой певица не была. Звезда закрутила страстный роман с хореографом Димой Коляденко. Но "американские горки" Билык надоели и она ушла от него. Позже артистка начала встречаться с младшим на 16 лет танцовщиком Дмитрием Дикусаром, с которым познакомилась на "Танцах со звездами". Влюбленные обручились в Бразилии, но по украинским законам этот брак не действовал. Любви пришел конец через три года.

Дмитрий Дикусар, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / instagram.com/bilyk_iryna

В 2011 году Ирина встретила фотографа азербайджанского происхождения Аслана Ахмадова. О браке пары стало известно в 2016 году. Для звезды это стал первый официальный брак. После разрыва артистка назвала Аслана самым лучшим из всех мужчин в ее жизни, а их любовь — "космической". Пара воспитывает общего 6-летнего сына Табриза.

instagram.com/bilyk_iryna

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