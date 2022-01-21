Ірина Білик показала батька свого 22-річного сина

Тато хлопця – манекенник Андрій Оверчук.

Українська співачка Ірина Білик показала свого колишнього коханого – Андрія Оверчука.

Модель та артистка повінчалися 1998 року. Але 2001-го вони розійшлися. У цих стосунках в пари народився хлопчик Гліб. Зараз йому вже 22 роки. Прихильники зірки поцікавилися, чи спілкуються тато й син. У відповідь, в Instagram-stories Білик запостила архівне фото, на якому Андрій тримає новонародженого малюка на руках. Як зазначила зірка, вони спілкуються, а от Ірина з ексом – ні.

instagram.com/bilyk_iryna

"Гліб спілкується з татом, але я вже давно не спілкуюся", – поділилася артистка.

Гліб Оверчук / instagram.com/bilyk_iryna

Зауважимо, стосунки Білик та Оверчука дали тріщину через зраду манекенника. Втім, довго самотньою співачка не була. Зірка закрутила пристрасний роман з хореографом Дімою Коляденком. Але "американські гірки" Білик набридли і вона пішла від нього. Пізніше артистка почала зустрічатися з молодшим на 16 років танцівником Дмитром Дікусаром, з яким познайомилася на "Танцях з зірками". Закохані побралися у Бразилії, але за українськими законами цей шлюб не був чинний. Коханню настав кінець за три роки.

Дмитро Дікусар, Ірина Білик та Дмитро Коляденко / instagram.com/bilyk_iryna

2011-го Ірина зустріла фотографа азербайджанського походження Аслана Ахмадова. Про одруження пари стало відомо 2016 року. Для зірки це став перший офіційний шлюб. Після розриву артистка назвала Аслана найкращим з усіх чоловіків у її житті, а їхнє кохання - "космічним". Пара виховує спільного 6-річного сина Табріза.

instagram.com/bilyk_iryna

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