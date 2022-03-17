Ирина Федишин резко высказалась об Ани Лорак: "Она для меня не украинка"

Ирина Федишин резко высказалась об Ани Лорак: "Она для меня не украинка"

Артистка не понимает, почему уроженка Украины решила не замечать войну, которую развязала Россия.

24 февраля российские военные вражески вторглись на территорию Украины. В поддержку украинцев выступили многие мировые знаменитости. Между тем, некоторые украинские звезды решили не замечать войну в Украине.

Среди них есть и Ани Лорак. Сначала она опубликовала несколько сообщений с призывом "нет войне", а позже, когда в России приняли закон о так называемых "фейках о российской армии", уроженка Украины решила не замечать войну в Украине.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Певица Ирина Федишин резко высказалась об Ани Лорак. Артистка отметила, что нельзя молчать, когда погибают невинные люди.

"Это просто дно. Когда гибнут тысячи людей, когда умирают невинные дети, граждане Украины, если Ани Лорак, она же гражданка Украины, и об этом молчать… Я не понимаю, почему. Человеческая жизнь бесценна. Чем она руководствуется? Попытки сидеть на двоих стульях – этот вариант точно уже не пройдет. Украина – она этого не простит и не забудет", — отметила певица на YouTube-канале Rostyslove Production.

Федишин не понимает, почему Ани Лорак не говорит правду. Российская пропаганда не могла так на нее подействовать, ведь она путешествует по миру и имеет доступ к другим новостям.

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

"Я не понимаю, как можно так реагировать. Пожалуй, эта российская пропаганда так же выела и ей мозг в голове. Люди, путешествующие по миру, они видят, что происходит. Поэтому это очень странно. Для меня она уже не украинка", — сказала Федишин.

Отметим, Ани Лорак не единственная уроженка Украины, которая живет в РФ и молчит о войне. Вместе с ней решили не замечать то, что происходит в украинских селах и городах Регина Тодоренко и MARUV.

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