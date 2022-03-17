Ірина Федишин різко висловилася про Ані Лорак: "Вона для мене не українка"

Ірина Федишин різко висловилася про Ані Лорак: "Вона для мене не українка"

Артистка не розуміє, чому уродженка України вирішила не помічати війну, яку розв'язала Росія.

24 лютого російські військові вороже вторглися на територію України. На підтримку українців виступили чимало світових знаменитостей. Тим часом деякі українські зірки вирішили не помічати війну в Україні.

Серед ниє є й Ані Лорак. Спочатку вона опублікувала декілька дописів з закликом "ні війні", а пізніше, коли в Росіх ухвалили закон про так звані "фейки про російську армію", уродженка України вирішила не помічати війну в Україні.

Ані Лорак / instagram.com/anilorak

Співачка Ірина Федишин різко висловилася про Ані Лорак. Артистка зазначила, що не можна мовчати тоді, коли гинуть невинні люди.

"Це просто дно. Коли гинуть тисячі людей, коли вмирають невинні діти, громадяни України, якщо Ані Лорак, вона ж громадянка України, і про це мовчати… Я не розумію, чому. Людське життя безцінне. Чим вона керується? Намагання сидіти на двох стільцях – цей варіант точно вже не пройде. Україна – вона цього не пробачить і не забуде", - зазначила співачка на YouTube-каналі Rostyslove Production.

Федишин не розуміє, чому Ані Лорак не говорить правду. Російська пропаганда не могло так на неї подіяти, адже вона подорожує світом та має доступ до інших новин.

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

"Я не розумію, як можна так реагувати. Мабуть, ця російська пропаганда так само виїла і їй мозок у голові. Люди, які подорожують світом, вони бачать, що відбувається. Тому це дуже дивно. Для мене вона вже не українка", - сказала Федишин.

Зазначимо, Ані Лорак не єдина уродженка України, яка живе в РФ та мовчить про війну. Разом з нею вирішили не помічати те що відбувається в українських селам та містах Регіна Тодоренко та MARUV.

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