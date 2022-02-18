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Известная японская группа на видео исполнила гимн Украины

Известная японская группа на видео исполнила гимн Украины

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Известная японская группа на видео исполнила гимн Украины

The Yokohama Sisters / скриншот с видео

Трио вокалисток отпраздновали годовщину содружества между Одессой и Йокогамой.

Известный японский женский коллектив The Yokohama Sisters акапельно спел гимн Украины.

Соответствующий ролик группа опубликовала на своем официальном канале в YouTube. На видео три вокалистки исполняют на украинском языке гимн Украины, а одна певица в это время держит в руках лист с изображением государственного флага.

Таким образом, коллектив решил отметить годовщину содружества между Одессой и портовой Йокогамой, которые являются собратьями с 1965 года.

"Мы исполним гимн Украины, чтобы отпраздновать содружество между Одессой и Йокогамой более 55 лет", — написали под видео артистки.

Украинцы, в свою очередь, поблагодарили певиц за поддержку. Также они отметили, что группа "невероятно исполняет гимн Украины".

  • Вы так здорово спели. Спасибо за поддержку!
  • Круто слышать гимн Украины в вашем исполнении!
  • Мы очень благодарны за вашу поддержку.

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