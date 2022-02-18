Відомий японський гурт на відео виконав гімн України

Тріо вокалісток відзначили річницю співдружності між Одесою та Йокогамою.

Відомий японський жіночий колектив The Yokohama Sisters акапельно заспівав гімн України.

Відповідний ролик гурт опублікував на своєму офіційному каналі в YouTube. На відео три вокалістки виконують українською мовою гімн України, а одна співачки тим часом тримає в руках аркуш із зображенням державного прапора.

Таким чином колектив вирішив відзначити річницю співдружності між Одесою та портовою Йокогамою, які є побратимами від 1965 року.

"Ми виконаємо гімн України, щоб відсвяткувати побратимство між Одесою та Йокогамою протягом понад 55 років", - написали під відео артистки.

Українці, своєю чергою, подякували співачкам за підтримку. Також вони зазначили, що гурт "неймовірно виконує гімн України".

Ви так чудово заспівали. Дякую за підтримку!

Круто чути гімн України у вашому виконанні!

Ми дуже вдячні за вашу підтримку.

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