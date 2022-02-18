Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
Відомий японський гурт на відео виконав гімн України

Відомий японський гурт на відео виконав гімн України

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відомий японський гурт на відео виконав гімн України

The Yokohama Sisters / скріншот з відео

Тріо вокалісток відзначили річницю співдружності між Одесою та Йокогамою.

Відомий японський жіночий колектив The Yokohama Sisters акапельно заспівав гімн України.

Відповідний ролик гурт опублікував на своєму офіційному каналі в YouTube. На відео три вокалістки виконують українською мовою гімн України, а одна співачки тим часом тримає в руках аркуш із зображенням державного прапора.

Таким чином колектив вирішив відзначити річницю співдружності між Одесою та портовою Йокогамою, які є побратимами від 1965 року.

"Ми виконаємо гімн України, щоб відсвяткувати побратимство між Одесою та Йокогамою протягом понад 55 років", - написали під відео артистки.

Українці, своєю чергою, подякували співачкам за підтримку. Також вони зазначили, що гурт "неймовірно виконує гімн України".

  • Ви так чудово заспівали. Дякую за підтримку!
  • Круто чути гімн України у вашому виконанні!
  • Ми дуже вдячні за вашу підтримку.

Читайте також:

Наступна публікація