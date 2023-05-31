Квентин Тарантино заплатил 10 тысяч долларов стриптизерше, чтобы только облизать ее стопы

Склонность у режиссера к фут-фетишизму прослеживается уже давно.

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино лишний раз дал поклонникам повод убедиться в том, что у него слабость к женским стопам.

Так вот, работник стриптиз-клуба Crazy Girls в Лос-Анджелесе вспомнил, как однажды Тарантино пришел в их заведение. Менеджер стриптиз-клуба поделился, что режиссер попросил, чтобы ему привели танцовщицу с "самыми большими сиськами" и "самой большой задницей".

С ней Тарантино отправился в VIP-комнату, пишет DailyMail. Менеджер признался, что не удержался и подсмотрел за Тарантино и стриптизершей в камеру видеонаблюдения "из любопытства".

"Он садится. Она собирается снять свой топ. И вдруг он встает, бросает ее на гребаное сиденье, снимает с нее ботинки один за другим, обе туфли, просто начинает лизать подошвы ее ног, сосать пальцы", - поделился подробностями работник стриптиз-клуба.

Квентин Тарантино / Фото: Associated Press

Приблизительно через 30 минут Тарантино остановился и, по словам работника клуба, ноги танцовщицы выглядели "как… знаете, когда вы принимаете ванну с пеной? Как чернослив".

За то, что Тарантино облизал ступни стриптизерше, он заплатил ей 10 тысяч долларов.

Отметим, что ни для кого не секрет, что Квентин Тарантино неравнодушен к ступням. Режиссер не раз в своих фильмах использовал элементы фут-фетиша. Все хорошо помнят, как в своей культовой ленте "От заката до рассвета" Тарантино облизывал пальцы героини Сальмы Хайек.

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