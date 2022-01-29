MamaRika ошарашила своим весом через 5 месяцев после родов

Артистка очень быстро восстановила стройную фигуру.
Украинская певица MamaRika почти полгода назад стала матерью.
Артистка очень быстро вернула дородовую форму. Так, уже через три месяца звезда смело хвасталась плоским животом в топе. Теперь, по просьбе своих фанатов, Настя рассекретила свой вес. В Instagram-stories знаменитость рассказала, что сейчас весит 54 килограмма, что даже меньше килограмма, чем до беременности.
"Я так мало не весила уже очень много лет. Что есть, то есть", – поделилась она.
Отметим, на 9 месяце артистка весила 70 кило.
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