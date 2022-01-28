Вера Брежнева рассекретила свой рост и вес

Также артистка рассказала, какую профессию хотела освоить в детстве.

Певица Вера Брежнева решила отдохнуть дома от работы и пообщаться с поклонниками.

В Instagram-stories у исполнительницы попросили, чтобы она рассекретила свой вес. Впрочем, сначала Вера возмутилась из-за такого вопроса. Однако артистка все же удовлетворила любопытство фанатов и призналась, что ее вес составляет 55 кило, а рост – 170 см.

"Не совсем понимаю суть этого вопроса. Вес не говорит о прекрасной форме, для всех разные цифры, не говорит о состоянии здоровья. Для кого-то 50 кило – это нормально, а для кого-то – дефицит", — возмутилась Вера.

Вера Брежнева рассекретила вес / instagram.com/ververa

Кроме этого, Брежневу спросили, какую профессию она мечтала освоить в детстве. И Вера несколько удивила своим ответом. Певица мечтала, что когда вырастет, то станет либо врачом, либо воспитательницей в детском саду, либо патологоанатомом.

Вера Брежнева рассказала, кем мечтала стать в детстве / instagram.com/ververa

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