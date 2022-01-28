Віра Брежнєва розсекретила свій зріст та вагу

Також артистка розповіла, яку професію хотіла опанувати в дитинстві.

Співачка Віра Брежнєва вирішила відпочити вдома від роботи та поспілкуватися з прихильниками.

В Instagram-stories у виконавиці попросили, аби вона розсекретила свою вагу. Втім, спочатку Віра обурилася через таке запитання. Однак артистка все ж таки задовольнила цікавість фанів та зізналась, що її вага становить 55 кіло, а зріст – 170 см.

"Не зовсім розумію суть цього запитання. Вага не говорить про чудову форму, для всіх різні цифри, не говорить про стан здоров'я. Для когось 50 кіло – це нормально, а для когось – дефіцит", - обурилася Віра.

Віра Брежнєва розсекретила вагу / instagram.com/ververa

Окрім цього, Брежнєву запитали, яку професію вона мріяла опанувати в дитинстві. І Віра дещо здивувала своєю відповіддю. Співачка мріяла, що коли виросте, то стане або лікаркою, або вихователькою в дитячому садочку, або патологоанатомом.

Віра Брежнєва розповіла, ким мріяла стати в дитинстві / instagram.com/ververa

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