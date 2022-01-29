"Вест Хэм" нашел конкурента Ярмоленко у аутсайдера АПЛ – СМИ

"Молотобойцы" интересуются вингером "Лидса".
Вингер "Лидса" Рафинья попал в сферу интересов "Вест Хэма".
Об этом сообщает Sky Sports.
В настоящее время бразилец ведет переговоры с нынешним клубом о продлении контракта, однако "молотобойцы" следят за ситуацией.
Действующий контракт 25-летнего футболиста с "Лидсом" рассчитан до 2024 года.
- В этом сезоне Рафинья забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах.
- На позиции бразильца в "Вест Хэме" играет украинец Андрей Ярмоленко, чей контракт с лондонским клубом истекает в июне.
- После 23 туров "Вест Хэм" занимает пятое место в Премьер-лиге. В следующем матче чемпионата команда Дэвида Мойеса сыграет с "Уотфордом".
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