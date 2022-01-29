"Вест Гем" знайшов конкурента Ярмоленку у аутсайдера АПЛ - ЗМІ

"Вест Гем" знайшов конкурента Ярмоленку у аутсайдера АПЛ - ЗМІ

"Молотобойці" цікавляться вінгером "Лідса".

Вінгер "Лідса" Рафінья потрапив до сфери інтересів "Вест Гема".

Про це повідомляє Sky Sports.

Наразі бразилець веде переговори з нинішнім клубом про продовження контракту, проте "молотобойці" стежать за ситуацією.

Чинний контракт 25-річного футболіста з "Лідсом" розрахований до 2024 року.

Цього сезону Рафінья забив вісім м'ячів і віддав дві результативні передачі у 20 матчах у всіх турнірах.

На позиції бразильця у "Вест Гемі" грає українець Андрій Ярмоленко, чий контракт із лондонським клубом закінчується у червні.

Після 23 турів "Вест Гем" посідає п'яте місце у Прем'єр-лізі. У наступному матчі чемпіонату команда Девіда Мойєса зіграє з "Вотфордом".

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