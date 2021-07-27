MamaRika рассекретила вес на 9 месяце беременности

Артистка поделилась, сколько набрала кило.

Украинская певица MamaRika, которая вскоре впервые станет мамой, рассекретила свой вес.

Так, сейчас артистка находится на 38 неделе беременности. В Instagram-stories фолловеры поинтересовались, сколько исполнительница набрала кило. В ответ звезда написала, что сейчас ее вес 70 кг, а набрала она 15 кг.

Кроме того, артистка ответила, что поняла во время своего интересного положения.

"Быть женщиной — это суперсила! Мы — герои, без преувеличений! Никогда об этом не забывайте, особенно, когда кто-то пытается унизить или уменьшить вашу значимость", — ответила она.

instagram.com/mamarika_official

Также пользователи интересовались, не ревнует ли звезда мужа, пока у них нет интимной близости. В ответ Анастасия Кочетова (имя MamaRika — Ред.) ответила, что ревность — это нездорово для их семьи.

"Вообще, ревность — проявление неуверенности в себе, а не в человеке. Значит, вы способны на измену, если ревнуете — таково мое мнение. Ревновать — это нездорово для нашей семьи... тем более к фото. Пусть смотрит и нагуливает аппетит. Сама люблю посмотреть старое немецкое кино ", — поделилась знаменитость.

instagram.com/mamarika_official

Напомним, в начале июля беременная MamaRika оказалась под капельницей. После обследования артистку оставили в роддоме в стационаре.

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