MamaRika рассекретила вес на 9 месяце беременности

Артистка поделилась, сколько набрала кило.
Украинская певица MamaRika, которая вскоре впервые станет мамой, рассекретила свой вес.
Так, сейчас артистка находится на 38 неделе беременности. В Instagram-stories фолловеры поинтересовались, сколько исполнительница набрала кило. В ответ звезда написала, что сейчас ее вес 70 кг, а набрала она 15 кг.
Кроме того, артистка ответила, что поняла во время своего интересного положения.
"Быть женщиной — это суперсила! Мы — герои, без преувеличений! Никогда об этом не забывайте, особенно, когда кто-то пытается унизить или уменьшить вашу значимость", — ответила она.
Также пользователи интересовались, не ревнует ли звезда мужа, пока у них нет интимной близости. В ответ Анастасия Кочетова (имя MamaRika — Ред.) ответила, что ревность — это нездорово для их семьи.
"Вообще, ревность — проявление неуверенности в себе, а не в человеке. Значит, вы способны на измену, если ревнуете — таково мое мнение. Ревновать — это нездорово для нашей семьи... тем более к фото. Пусть смотрит и нагуливает аппетит. Сама люблю посмотреть старое немецкое кино ", — поделилась знаменитость.
Напомним, в начале июля беременная MamaRika оказалась под капельницей. После обследования артистку оставили в роддоме в стационаре.