Маричка Падалко без макияжа вместе с мужем пробежала полумарафон на "Чайке"

Ведущая уже давно является поклонницей марафонов и приобщила любимого.

Ведущая "ТСН.Ранок" Маричка Падалко известна своей любовью к марафонам.

Так, летом 2019-го Маричка вместе с мужем Егором Соболевым пробежали 42-километровый марафон в Киеве. Ведущая "ТСН. Ранок" уже второй раз бежала такой марафон, первый был в 2017 году. А вообще бегом Маричка увлеклась в 2015 году, начав с дистанции 2 км.

Вот и с началом 2022-го спортивные супруги не стали откладывать в длинный ящик свое увлечение и уже пробежали первый в этом году полумарафон. О чем Падалко рассказала в Instagram.

instagram.com/marichkapadalko

Ведущая разместила фото, на которых изображена без макияжа в спортивной одежде, рядом – возлюбленный звезды.

"Первый официальный старт 2022. Пробежали с Егором на аэродроме "Чайка" 9 км в пределах Петропавловского полумарафона. Погода была фантастическая, организация тоже, особенно музыка. Я еще каким-то образом заняла на своей дистанции пятое место, хотя дети отнеслись к этому скептически.Егор дома: "Дети, мама заняла пятое место!". Миха: "Там что, было так мало людей....?" — рассказала Маричка.

instagram.com/marichkapadalko

instagram.com/marichkapadalko

В свою очередь, поклонники ведущей завалили ее комплиментами: "молодчинка, Маричка, восхищаюсь вами. Здоровья вашей спортивной семье", "молодцы! Активный отдых — лучший пример для всех", "молоденькая, как школьница".

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