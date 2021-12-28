MELOVIN впервые признался, что употреблял наркотики

Артист рассказал, почему стал употреблять.

Певец MELOVIN решил быть откровенным со своими поклонниками.

В частности, на YouTube-канале DOROTYE артист впервые признался, что употреблял наркотики.

"Я пробовал наркотики. Я впервые об этом расскажу. Я пробовал однажды фен, я пробовал грибы, я пробовал каннабис", — откровенно рассказал исполнитель.

MELOVIN / instagram.com/melovin_official

К слову, артист решил это сделать во время карантина. Тогда ему было очень трудно справиться с душевными переживаниями. Он страдал от панических атак, из-за карантина не было концертов. Таким образом Мэл пытался отвлечься от проблем.

"Во время карантина я хотел как-то убить свое сознание, потому что я ничего не мог делать. Концертов не было… Что делать - непонятно. Плюс панические атаки. А марихуана лишь усугубила ситуацию. Наркотики только все ухудшают. Это плохо, это очень плохо. Я не горжусь этим", – прокомментировал артист.

MELOVIN / instagram.com/melovin_official

К слову, исполнитель сделал свои выводы. Мел признается, что сейчас он негативно относится к наркотикам. Певец заявил, что больше никогда не будет употреблять запрещенные вещества.

"Это не мое, это противно. Ты действительно теряешь себя. Из этого ничего не будет хорошего. Это ужасно. Если в моем окружении будет такой человек, я с ним не буду общаться", — подытожил исполнитель.

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