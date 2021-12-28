MELOVIN вперше зізнався, що вживав наркотики

Артист розповів, чому почав вживати.

Співак MELOVIN вирішив бути відвертим зі своїми прихильниками.

Зокрема, на YouTube-каналі DOROTYE артист вперше зізнався, що вживав наркотики.

"Я пробував наркотики. Я вперше про це розповім. Я пробував один раз фен, я пробував гриби, я пробував канабіс", - відверто розповів виконавець.

MELOVIN / instagram.com/melovin_official

До слова, артист вирішив це зробити під час карантину. Тоді йому було надто складно впоратися з душевними переживаннями. Він страждав від панічних атак, через карантин не було концертів. Таким чином Мел намагався відволіктися від проблем.

"Під час карантину я хотів якось вбити свою свідомість, тому що я нічого не міг робити. Концертів не було… Що робити - незрозуміло. Плюс панічні атаки. А марихуана лише погіршила ситуацію. Наркотики лише все погіршують. Це погано, це дуже погано. Я не пишаюся цим", - прокоментував артист.

MELOVIN / instagram.com/melovin_official

До слова, виконавець зробив свої висновки. Мел зізнається, що нині ж він негативно ставиться до наркотиків. Так, співак заявив, що більше ніколи не вживатиме заборонені речовини.

"Це не моє, це гидко. Ти дійсно втрачаєш себе. З цього нічого не буде хорошого. Це жахливо. Якщо в моєму оточенні буде така людина, я з нею не спілкуватимуся", - підсумував виконавець.

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