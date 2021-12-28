Названы самые популярные автомобильные цвета 2021 года

Уже 10 лет лидером остаётся белый цвет.

Американская компания по поставке автомобильной краски Axalta Coating Systems провела исследования самых популярных цветов для авто.

Лидерство этого топа уже 10 лет удерживает – белый цвет. Но тенденции меняются, и ему на пятки уже наступает серый цвет. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

В белый цвет выкрашено 35% всех новых автомобилей. Одинаковые доли в 19% имеют черные и серые авто. Четвертое и пятое место заняла серебряная и синяя краска, они набрали 9 и 8%.

Наибольшей популярностью белый цвет пользовался в 2017 году, тогда в него было окрашено 39% всех новых автомобилей мира. В этом году он потерял 3%, а на самом большом автомобильном рынке Китая – все 7%.

Именно Европа стала единственным регионом, где на первом месте автомобили серого цвета кузова с показателем 27%. Серебряные автомобили более популярны в Южной Америке, а черные опять же в Европе с показателем в 22%. Также европейские люксовые автомобили покупатели чаще всего заказывают в черном цвете. Красные автомобили больше в Северной Америке.

Украина также подхватила "серую лихорадку", новые автомобили чаще заказывают именно такого цвета. Он выглядит более дорогостоящим и придает особый шарм авто.

Напомним, что эксперты рассказали, что будет с импортом машин с пробегом в Украину 2022 года.