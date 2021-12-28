Пол царства за Довбика: босс "Днепра-1" признался, за сколько готов продать героя Евро-2020

Пол царства за Довбика: босс "Днепра-1" признался, за сколько готов продать героя Евро-2020

Днепровский клуб планирует заработать немалую сумму на трансфере своего таланта.

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал, во сколько оценивает главную звезду своего клуба - нападающего Артема Довбика.

По его словам, за трансфер 24-летнего форварда днепровский клуб рассчитывает получить больше 10 миллионов евро.

"Достойные в финансовом плане предложения всегда готовы рассматривать. Довбик должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходят. Сегодня он знает себе цену.

Это должна быть цифра с шестью нулями и больше десяти миллионов евро. За меньшую сумму даже разговора не будет", - сказал Береза в интервью FanDay.net.

Летом форвард заставил заговорить о себе почти всю Украину после того, как забил победный гол шведам в матче 1/8 финала Евро-2020.

В нынешнем сезоне в активе Довбика 17 матчей за "Днепр-1" в Чемпионате Украины, 14 голов и 4 результативных передачи. Артем ушел на зимнюю паузу лидером бомбардирской гонки УПЛ.

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