Министр культуры Ткаченко высказался об образе украинки-воровки в сериале Netflix

Александр Ткаченко отправит письмо к Netflix

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал образ украинки во втором сезоне сериала "Эмили в Париже" от Netflix.

Так, в четвертой серии киевлянка по имени Петра шокирует главную героиню Эмили своим видом, необразованностью и поведением, в частности, клептоманией.

скриншот с видео

Многие зрители были возмущены таким образом. Теперь поделился своим мнением и министр. В Telegram-канале Ткаченко написал, что просматривал раньше первый сезон и считал его довольно неплохим. Впрочем, образ украинки он считает неприемлемым.

"Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильме "Последний наемник" снимались в Киеве. Вдобавок, с популяризацией нашей культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках и не только. Хотя бы и о дирижере Оксане Линов, теннисистке Элине Светолиной, певице Джамале, дизайнере Виту Кин… Но этого, наверное, мало… И придется продолжать бороться со стереотипами, потому что если в 90-х и 2000-х украинских ребят изображали преимущественно как гангстеров, то со временем это изменилось. Но не в этом случае. В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны — еще и оскорбительным.Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть", – заявил он.

Также Александр Ткаченко добавил, что отправит письмо к Netflix.

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