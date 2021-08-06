Миша Романова едва прикрыла пышную грудь тесным платьем

Артистка очаровала обольстительными формами.

Известная певица и бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова не перестает будоражить воображение поклонников откровенными фото.

Исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала соблазнительные снимки, на которых она игриво позирует перед камерой.

Миша Романова показала грудь / instagram.com/misharomanova

Одета звезда в сексуальное золотистое мини-платье в пайетках с глубоким декольте, благодаря которому видно пышный бюст исполнительницы. Свой образ Миша дополнила различными украшениями.

Также на фото прекрасно видно длинные ножки певицы.

Бюст Миши Романовой / instagram.com/misharomanova

Ошарашены поклонники оценили такой образ певицы. В частности, в комментариях писали:

Я в шоке, нереально красивая!

Настоящая львица.

Миша, ты очень красивая!

Красивая!

Напомним, ранее Миша Романова делилась снимками, на которых она предстала в полупрозрачном черном комбинезоне с глубоким декольте без лифчика. 31-летняя знаменитость эротично поласкала грудь и засветила соски.

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