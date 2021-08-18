Муж Йоханссон впервые прокомментировал слухи о беременности жены

У пары таки родится первый общий ребенок.

Звезда "Мстителей", американская актриса Скарлетт Йоханссон, которая третий раз вышла замуж в октябре прошлого года, все-таки беременна.

Радостную новость сообщил ее муж, комик Колин Жост, пишет PageSix.

"У нас будет ребенок, это здорово", — отметил мужчина во время выступления в Ridgefield Playhouse в Коннектикуте.

Это будет первый общий ребенок 36-летней Скарлетт и 39-летнего комика и сценариста программы Saturday Night Live Колина Жоста.

Отметим, что слухи об интересном положении артистки начали распространяться еще в июне, после того, как Йоханссон пропустила несколько мероприятий по продвижению фильма "Черная вдова". Вместо этого она проводила промо-выступления через Zoom, не демонстрируя свою фигуру.

Однако, актриса до сих пор держала в секрете свою беременность.

Похоже, звезда не слишком любит делиться подробностями своей личной жизни. Ведь и о своей свадьбе она рассказала не сразу. Третий раз Йоханссон вышла замуж тайно в октябре прошлого года, а впервые сообщила подробности только в апреле этого года.

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