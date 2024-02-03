На нацотборе на "Евровидение" впервые не смогли выбрать победителя

На Национальном отборе на "Евровидение" впервые не смогли выбрать победителя, который должен был поехать от Украины на международный конкурс.

Произошло это по техническим причинам. В приложении "Дія", где должны голосовать зрители за своего фаворита, случился масштабный сбой. Сначала еврофанаты ждали, когда приложение заработает снова, однако пока что этого не произошло.

В работе "Дія" случился сбой

Организаторы нацотбора приняли решение перенести финальную часть, где выбирают победителя. Представителя Украины объявят уже 4 февраля, ориентировочно в 19:05. Кроме того, состоится повтор трансляции нацотбора на "Евровидение-2024" на канале "Суспильное Культура" в 15:15.

Тимур Мирошниченко / Фото: скриншот с видео

"На "Суспильном Культура" в 15:15 начинается повтор трансляции финала Национального отбора на "Евровидение". Ориентировочно в 19:05 мы идем в прямой эфир, закроем линии для голосования и объявим результаты голосования жюри и телезрителей. Мы могли поступить по-другому". У "Суспильного" есть полное право использовать только голосование жюри, но мы не хотим этого делать", — прокомментировал ведущий нацотбора Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко / Фото: скриншот с видео

Тем временем судьи уже отдали свои голоса. Организаторы нацотбора могли бы определить победителя только по баллам жюри, однако не стали этого делать. Зрители смогут голосовать после того, как "Дія" заработает.

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