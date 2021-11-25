Надя Дорофеева в черном мини-платье расплакалась во время исполнения песни

Артистка выпустила mood video на трек "Я твоя не первая".

Украинская певица Надя Дорофеева недавно приняла участие в международном трибьюте группы "Тату" от Spotify.

Исполнительница представила свое прочтение знаменитой песни дуэта "Покажи мне любовь/Я твоя не первая". Сегодня Дорофеева выпустила чувственное черно-белое mood video на эту композицию.

В течение двух с половиной минут в кадре только Надя и ее чувства. Артистка настолько прочувствовала трек, что, пока его пела, даже расплакалась.

"Давно меня так не пробивала песня. Я выпустила видео на "Я твоя не первая" и покажу вам себя… настоящую, без танцев, костюмов, эффектов и прочей мишуры. Мне кажется, в каждой строке и в каждом кадре чувствуется, что с песней у нас произошел идеальный мэтч! Эта работа для меня невероятно искренняя и настоящая. Думаю, вы все поймете…" – прокомментировала премьеру артистка.

Поклонники, в свою очередь, признались, что их исполнение Нади очень растрогало: "Как это красиво! Кавер очень душевный", "Надя, ты такая молодец. Это очень душевно и очень до слез", "Я расплакалась. Настолько переданы все эмоции, что вплоть до мурашек".

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