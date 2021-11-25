Надя Дорофєєва у чорній мінісукні розплакалася під час виконання пісні

Артистка випустила mood video на трек "Я твоя не первая".

Українська співачка Надя Дорофєєва не так давно взяла участь у міжнародному триб'юті гурту "Тату" від Spotify.

Виконавиця представила своє прочитання знаменитої пісні дуету "Покажи мне любовь/Я твоя не первая". А сьогодні Дорофєєва випустила чуттєве чорно-біле Mood video на цю композицію.

Протягом двох з половиною хвилин у кадрі лише Надя та її почуття. Артистка настільки відчула трек, що поки його співала, навіть розплакалася.

"Давно мене так не пробивала пісня. Я випустила відео на " Я твоя не первая" і покажу вам себе… справжню, без танців, костюмів, ефектів та іншої мішури. Мені здається, у кожному рядку і в кожному кадрі відчувається, що з піснею у нас відбувся ідеальний метч! Ця робота для мене неймовірно щира і справжня. Думаю, ви все зрозумієте… " – прокоментувала прем'єру артистка.

Шанувальники, своєю чергою, зізналися, що їх виконання Наді дуже розчулило: "Як це гарно! Кавер дуже душевний", "Надя, ти така молодець. Це дуже душевно і дуже до сліз", "Я розплакалася. Настільки передані всі емоції, що аж до мурашок".

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