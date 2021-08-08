Настя Приходько показала редкое видео с мужем

Артистка нечасто показывает своего избранника.
Украинская певица Анастасия Приходько порадовала фолловеров редкими кадрами с мужем.
Так, артистка показала, как супруги праздновали 6-летие совместного сына Гордея. В сториз своего Instagram звезда запостила видео детской вечеринки в загородном парке возле водоема. Именинник мечтал о праздновании в стиле мультфильма про Спанч Боба.
Детей развлекали аниматоры в костюмах различных персонажей, в частности, Спанч Боба, Человека Паука и Капитана Марвела.
"Все его желания мы осуществили. Губка Боб и Человек Паук пришли, друзья все, которых он приглашал — есть. У воды? У воды! Вчера сын остался мегасчастливым от праздника", — написала звезда.
Затем мальчик подошел к родителям с букетом из шаров и поблагодарил их за праздник. В этот момент растроганная певица не смогла сдержать слез. Александр нежно вытирал ей слезы.
Эти кадры довольно редки, поскольку, пара не желает афишировать свою личную жизнь.
Напомним, не так давно Анастасия Приходько с рогами на голове топлесс показала, как кормит сына грудью. Артистка успевает совмещать материнство и работу.