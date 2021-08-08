Настя Приходько показала редкое видео с мужем

Артистка нечасто показывает своего избранника.

Украинская певица Анастасия Приходько порадовала фолловеров редкими кадрами с мужем.

Так, артистка показала, как супруги праздновали 6-летие совместного сына Гордея. В сториз своего Instagram звезда запостила видео детской вечеринки в загородном парке возле водоема. Именинник мечтал о праздновании в стиле мультфильма про Спанч Боба.

instagram.com/prykhodko_official

instagram.com/prykhodko_official

Детей развлекали аниматоры в костюмах различных персонажей, в частности, Спанч Боба, Человека Паука и Капитана Марвела.

instagram.com/prykhodko_official

"Все его желания мы осуществили. Губка Боб и Человек Паук пришли, друзья все, которых он приглашал — есть. У воды? У воды! Вчера сын остался мегасчастливым от праздника", — написала звезда.

Затем мальчик подошел к родителям с букетом из шаров и поблагодарил их за праздник. В этот момент растроганная певица не смогла сдержать слез. Александр нежно вытирал ей слезы.

instagram.com/prykhodko_official

Эти кадры довольно редки, поскольку, пара не желает афишировать свою личную жизнь.

instagram.com/prykhodko_official

Напомним, не так давно Анастасия Приходько с рогами на голове топлесс показала, как кормит сына грудью. Артистка успевает совмещать материнство и работу.

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