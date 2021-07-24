Олимпийские игры-2020 в Токио: медальный зачет

Всего будет разыграно 339 комплектов наград.

На Олимпийских играх-2020 в Токио уже стали известны обладатели первых медалей. ТСН Проспорт предлагает следить за неофициальным медальным зачетом соревнований.

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 1 0 0 1 2 ОКР 0 1 0 1 3 Швейцария 0 0 1 1

Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

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