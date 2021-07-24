Олимпийские игры-2020 в Токио: медальный зачет

Всего будет разыграно 339 комплектов наград.
На Олимпийских играх-2020 в Токио уже стали известны обладатели первых медалей. ТСН Проспорт предлагает следить за неофициальным медальным зачетом соревнований.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|1
|0
|0
|1
|2
|ОКР
|0
|1
|0
|1
|3
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
- Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта.
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