Настя Приходько показала себя 16-летней во время кастинга в "ВИА Гру"

Настя Приходько показала себя 16-летней во время кастинга в "ВИА Гру"

Артистка поделилась архивным видео.

Украинская певица Настя Приходько, которая на днях объяснила, почему бы простила измену мужу, вспомнила юношеские годы.

На странице в Instagram исполнительница поделилась архивным видео, на котором предстоит в 16-летнем возрасте. Как рассказала знаменитость, этот фрагмент был снят во время ее кастинга в группу "ВИА Гра". В ролике совсем юная Приходько поет народную песню.

Как пошутила знаменитость, в то время ей казалось, что лучшей песни для прохождения кастинга в трио не найти.

"Возвращаясь к теме моего голоса… Это фрагмент кастинга в группу "ВИА Гра", да и такое было, и мне тогда казалось что лучше песни для этой группы просто не может быть. Но суть в другом, мне тут 16 лет! 16!" — подписала видео Приходько.

Напомним, месяц назад Анастасия Приходько поделилась мучительными воспоминаниями, из-за которых она хотела сменить пол. С детства артистку критиковали родные.

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