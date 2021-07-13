Ливень затопил Черкассы: какие последствия непогоды (видео)

Ливень со шквальным ветром накрыл город.

В Черкассах после ливня затопило улицы и дома. Об этом сообщают жители города в соцсетях.

"Вот такая картина у нас в подъезде по улице Амброса на 700-летия. Это ужас! Нас просто заливает здесь", — написал местный житель Денис Колесник.

В некоторых районах затопило улицы. Другие пользователи рассказывают о том, что попадали деревья на дорогу и тротуары.

По прогнозам Черкасского областного Гидрометцентра, днем 13 июля в Черкасской области и в городе Черкассы грозы. На этой неделе столбики термометров будут подниматься ночью не ниже 16-21°, а днем до 30-33º, в отдельные дни 35-36º.

Ранее сообщалось, что Украину накрыла непогода. Так, в Житомире во время урагана на мужчину упало дерево, пострадавший с многочисленными ушибами сейчас в больнице.

Без света из-за непогоды остались и часть жителей Запорожья. Одна из молний попала в телебашню, во многих районах пропала связь и Интернет. Машины буквально плавали в воде. Стихия бушевала в городе в течение часа.

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