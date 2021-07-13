В течение суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня — ООС

В течение суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня — ООС

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

За прошедшие сутки, 12 июля, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 13 июля.

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Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из стрелкового оружия. У Катериновки вооруженные формирования РФ дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного на Приазовье оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра, 13 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня неподалеку от Южного.

Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Вооруженных Сил Украины нет, сообщили в штабе. "О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", — говорится в сводке.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов заявил, что для того, чтобы поддерживаемые Россией боевики покинули оккупированные территории Донбасса, должно быть соответствующее личное решение главы Кремля Владимира Путина.

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