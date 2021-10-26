Настя Приходько впервые показала лицо своего мужа-красавчика

Артистка призналась мужу в любви.

Украинская певица Анастасия Приходько не скрывает, что очень влюблена и счастлива.

Артистка обожает и ценит своего супруга Александра, о чем уже не раз говорила в своих интервью. До этого Приходько частично показывала любимого в фотоблоге, поскольку он не публичный человек и предпочитает таким и оставаться.

Однако сегодня особый день – день рождения Александра. Поэтому Настя его уговорила, чтобы он позволил запостить их общую фотографию в Instagram.

Настя Приходько с мужем / instagram.com/prykhodko_official

"Я пол утра бегала за тобой чтоб ты разрешил выложить хоть одну фотографию. Мне в жизни очень повезло, потому что у меня есть ты. Настоящий, добрый, ласковый, иногда вспыльчивый, иногда закрытый, но мой! Самый большой Дар Бога, это когда ты можешь жить с человеком которого ты по настоящему любишь, и знаешь, чтоб не случилось мы пройдем все вместе, потому что нам не страшно у нас есть любовь которая нам помогает всегда! Ты ведь знаешь как я тебя люблю. Я уже готовлю тебе сюрпризы и уже очень хочу поздравлять тебя с твоим днем рождения. Главное дотерпеть до вечера", — подписала фото Настя.

В свою очередь поклонники артистки отметили, что ее любимый – очень красивый мужчина! Они присоединились к поздравлениям: "Такие счастливые и красивые! С именинником! Крепкого здоровья!", "Очень красивые", "Очень красивая пара".

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