Настя Приходько вперше показала обличчя свого чоловіка-красунчика

Артистка зізналася чоловіку у коханні.

Українська співачка Анастасія Приходько не приховує, що дуже закохана і щаслива.

Артистка обожнює і цінить свого чоловіка Олександра, про що вже не раз говорила у своїх інтерв'ю. До цього Приходько лише частково показувала коханого у фотоблогу, оскільки він не публічна людина і воліє таким і залишатися.

Проте сьогодні особливий день – день народження Олександра. Тож Настя його вмовила, аби він дозволив запостити їхнє спільне фото в Instagram.

Настя Приходько з чоловіком / instagram.com/prykhodko_official

"Я пів ранку бігала за тобою, щоб ти дозволив запостити хоч одну фотографію. Мені в житті дуже пощастило, бо у мене є ти. Справжній, добрий, лагідний, іноді запальний, іноді закритий, але мій! Найбільший Дар Бога, це коли ти можеш жити з людиною, яку ти по-справжньому кохаєш і знаєш, що б не трапилося, ми пройдемо все разом. Тому що нам не страшно, у нас є кохання, яке нам допомагає завжди! Ти ж знаєш, як я тебе кохаю. Я вже готую тобі сюрпризи і вже дуже хочу вітати тебе з твоїм днем народження. Головне дотерпіти до вечора", - підписала фото Настя.

Своєю чергою шанувальники артистки зазначили, що її коханий – дуже гарний чоловік! Вони долучилися до привітань: "Такі щасливі та гарні! З іменинником! Міцного здоров'я!", "дуже гарні", "дуже гарна пара".

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