Продали дівчинку в "розтермінування": афганські сім'ї через голод почали торгувати власними дітьми

"Покупцями" такого товару переважно стають чоловіки, або інші сім’ї.

Сім’я з околиць афганського міста Герат розповіла, що була змушена продати власну дочку за 500 доларів.

Про це 25 жовтня повідомив сайт Mirror.

"Покупцем" став чоловік, що живе неподалік. Він стверджує, що дівчинку видадуть заміж за його сина, щойно та підросте. Проте батьки не мають жодних гарантій, тому вже пророкують своїй дочці значно гірше майбутнє.

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Чоловік заплатив половину ціни за дівчинку, решту обіцяє віддати за кілька місяців, коли забиратиме дитину до себе. До того часу дівчинка вже має ходити.

“Мої інші діти вмирають з голоду, тому нам довелося продати найменшу дочку, — розповідає рідна мати дівчинки. — Як мені не побиватись? Вона ж моя дитина“.

Батько дитини раніше збирав місцеве сміття, але зараз така робота зовсім не приносить грошей.

“Ми голодуємо. Зараз у нас вдома немає ні борошна, ні олії. У нас просто нічого немає“, — бідкається чоловік.

За словами Всесвітньої продовольчої програми ООН, мільйони людей можуть загинути, якщо не будуть вжиті термінові заходи для порятунку 22,8 мільйона афганців, що вже близькі до голодної смерті. Серед них — майже мільйон дітей.

Сьогодні афганці страждають від глобального блокування сторонньої допомоги через раптове виведення західних військ з Кабула. Крім того, жорстоке захоплення Талібаном територій Афганістану призвело до того, що міжнародна спільнота не визнає нового уряду, а як наслідок — мільйони афганців залишаються без їжі й продовольчих товарів.

Нагадаємо, нещодавно представників релігійно-політичного воєнізованого руху Талібан звинуватили у вбивстві волейболістки збірної Афганістану. Варто зазначити, що ця інформація поки не підтверджена. Брат обезголовленої дівчини переконаний, що його сестру вбили родичі її нареченого.

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