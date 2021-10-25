Володимир Остапчук показав свою старшу сестру, яка живе в Данії

Володимир Остапчук показав свою старшу сестру, яка живе в Данії

Шоумен порівняв їхнє дитяче та сучасне фото.

Український шоумен Володимир Остапчук показав, який вигляд має його старша сестра.

37-річна Ольга, яка живе в Данії, прилетіла на Батьківщину. Брат і сестра погортали архівні знімки та вирішили порівняти один із них із сучасним. На фото рідні люди відтворили свої гримаси та пози, як і 35 років тому.

Володимир Остапчук з сестрою / instagram.com/vova_ostapchuk

"Фото з різницею в 35 років. Спасибі, що приїхала з Данії, сестричко. Люблю", – прокоментував допис зірка.

У коментарях юзери написали, що молодший син Остапчука Еван – його копія.

Еван просто ваша копія

Синочок схожий на вас, а донька – на вашу сестру

Це ж треба, щоб син так був на батька схожий! Ви як дві краплі води

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