Володимир Остапчук показав свою старшу сестру, яка живе в Данії

Шоумен порівняв їхнє дитяче та сучасне фото.
Український шоумен Володимир Остапчук показав, який вигляд має його старша сестра.
37-річна Ольга, яка живе в Данії, прилетіла на Батьківщину. Брат і сестра погортали архівні знімки та вирішили порівняти один із них із сучасним. На фото рідні люди відтворили свої гримаси та пози, як і 35 років тому.
"Фото з різницею в 35 років. Спасибі, що приїхала з Данії, сестричко. Люблю", – прокоментував допис зірка.
У коментарях юзери написали, що молодший син Остапчука Еван – його копія.
- Еван просто ваша копія
- Синочок схожий на вас, а донька – на вашу сестру
- Це ж треба, щоб син так був на батька схожий! Ви як дві краплі води
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