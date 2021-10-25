“Мене буквально трясе”: у США чоловік знайшов зуб доісторичної акули ( відео)

Чоловік збирається залишити знахідку собі.

У Флориді чоловік знайшов на дні океану гігантський 15-сантиметровий зуб доісторичної акули мегалодона, вік якої становить 22 мільйони років.

Про це повідомляє сайт телеканалу Fox 28.

Дайвер Майкл Настасіо виявив зуб неподалік від узбережжя міста Веніс.

"Я такий щасливий, мене буквально трясе. Я займаюся пошуком скам'янілостей майже 11 років. Я знайшов тисячі зубів мегалодону та інші скам'янілості", - розповів він.

Чоловік збирається залишити цінний зуб собі.

Мегалодони - вид вимерлих акул, що існував у міоцені та пліоцені. Вони були одними з найбільших риб усіх часів. Більшість сучасних дослідників відносять мегалодонів до роду Carcharocles, або навіть включають в рід Otodus. Обидва цих роди входять в сімейство Otodontidae.

Нагадаємо:

На одному із пляжів у штаті Орегон (США) вперше у цьому регіоні було виявлено червоно-помаранчеву рибу-опах, яку ще називають “місячною рибою”. Появу цієї рідкісної риби з тропічних широт учені пояснюють зміною клімату.

яку ще називають “місячною рибою”. Появу цієї рідкісної риби з тропічних широт учені пояснюють зміною клімату. Раніше американка Деббі Геддес спіймала рибу з двома ротами, і фото її улову стало вірусним у соціальних мережах.

з двома ротами, і фото її улову стало вірусним у соціальних мережах. Також у США на березі океану знайшли труп риби із зубами, які виглядають наче людські. Хоча вигляд риби може когось шокувати, але вона не є рідкісною. Archosargus probatocephalus не входить до списку загрозливих або вразливих Світового союзу охорони природи, і часто трапляється рибалкам. Хоч важко у це повірити з огляду на зовнішність риби, але вона відома своїм білим м'ясом і м'яким смаком.

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