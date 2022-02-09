Ольга Горбачева показала младшую дочь от Никитина

Артистка устроила импровизированный фотосет с Серафимой.

Известная украинская артистка Ольга Горбачева, которая летом в прошлом году объявила о завершении карьеры телеведущей, показала свою младшую дочь от мужа, продюсера Юрия Никитина.

В фотоблоге знаменитость разместила фото, где позировала с 7-летней Серафимой. В кадре звезда мечтательно обнимала девочку.

Ольга Горбачева с дочерью / instagram.com/gorbachovaolga

В посте знаменитость оставили цитату врача Лууле Виилмы: "Наивысшие душевные страдания люди причиняют друг другу в семье. Чем больше муж и жена находят друг в друге отрицательного, то есть чем сильнее супруги желают переделать друг друга, тем больше страдают их дети". И речь в этом тексте идёт не о душевных страданиях, а о вполне конкретных физических симптомах".

Со своей стороны, пользователи поразмышляли, на кого из звездных родителей больше похожа девочка: "А глаза то папины", "Доченька вся у маму! Красавицы".

Читайте также: