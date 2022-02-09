Ольга Горбачова показала молодшу доньку від Нікітіна

Артистка влаштувала імпровізований фотосет із Серафимою.

Відома українська артистка Ольга Горбачова, яка влітку минулого року оголосила про завершення кар'єри телеведучої, показала свою молодшу доньку від чоловіка, продюсера Юрія Нікітіна.

У фотоблогу знаменитість розмістила фото, де позувала з 7-річною Серафимою. У кадрі зірка замріяно обіймала дівчинку.

Ольга Горбачова з донькою / instagram.com/gorbachovaolga

У дописі знаменитість залишили цитату лікарки Лууле Віілми: "Найвищі душевні страждання люди завдають одне одному в сім'ї. Чим більше чоловік і дружина знаходять одне в одному негативного, тобто чим сильніше подружжя бажає переробити одне одного, тим більше страждають їхні діти". І в цьому тексті йдеться не про душевні страждання, а про цілком конкретні фізичні симптоми".

Зі свого боку, користувачі поміркували, на кого із зіркових батьків більше схожа дівчинка: "А очі то татові", "Донечка вся у маму! Красуні".

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