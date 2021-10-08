Племянница Софии Ротару в откровенном боди объявила о выпуске альбома

Почти полтора года артистка не радовала фанатов музыкой.

Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay заявила о возвращении на сцену.

Почти полтора года артистка стояла на распутье, однако взяла себя в руки и представляет альбом песен, который включает: "Драйв", "Крихітку", "Забери" та "Відчувай".

instagram.com/sonyakayofficial

"Драйв" у меня ассоциируется с тем, что я еду в машине с открытыми окнами и на полную громкость слушаю этот трек. "Крихітка" — это о любви, которая не имела продолжения. "Забери" — это танцевальная песня для клуба, для танцпола и просто для классного настроения. "Відчувай" — это про нежную, прекрасную, теплую любовь", — рассказывает Sonya Kay.

Над альбомом артистка работала с командой почти полгода. Именно он является началом нового витка Sonya Kay.

instagram.com/sonyakayofficial

"Я человек очень самокритичный, но хочу сказать, что я очень довольна тем, как все получилось. Люблю экспериментировать над стилем и думаю, что это хорошо, так как артист должен всегда делать что-то новое, чтобы на него было и интересно смотреть и слушать", — резюмировала артистка.

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