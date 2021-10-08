Племінниця Софії Ротару у відвертому боді оголосила про випуск альбому

Майже півтора року артистка не тішила фанів музикою.

Племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay заявила про повернення на сцену.

Майже півтора року артистка стояла на роздоріжжі, проте опанувала себе та презентує альбом пісень, який включає: "Драйв", "Крихітку", "Забери" та "Відчувай".

instagram.com/sonyakayofficial

"Драйв" у мене асоціюється з тим, що я їду в автівці з відкритими вікнами і на повну гучність слухаю цей трек. "Крихітка" - це про кохання, яке не мало продовження. "Забери" - це танцювальна пісня для клубу, для танцполу і просто для класного настрою. "Відчувай" - це про ніжне, прекрасне, тепле кохання", - розповідає Sonya Kay.

Над альбомом артистка працювала з командою майже пів року. Саме він є початком нового витка Sonya Kay.

instagram.com/sonyakayofficial

"Я людина дуже самокритична, але хочу сказати, що я дуже задоволена тим, як все вийшло. Люблю експериментувати над стилем і думаю, що це добре, так як артист має завжди робити щось нове, щоб на нього було і цікаво дивитись і слухати", - резюмувала артистка.

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