В Таиланде затопленный ресторан неожиданно стал популярным

В Таиланде затопленный ресторан неожиданно стал популярным

Кафе залило водой из-за шторма и дождей.

Затопленный ресторан в Таиланде неожиданно стал очень популярным среди посетителей.

Также читайте Восстание макак в Таиланде: голодные животные заполонили улицы города Лопбури

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 8 октября.

Кафе неподалеку Бангкока залило водой из-за недавнего шторма и сезонных дождей. Впрочем, владельцы решили не закрываться, а наоборот: разрекламировались как первый затопленный ресторан.

Удивительно, но теперь там ни протолкнуться — люди охотно сидят в воде, а официанты обслуживают их в резиновых сапогах. Свободных столов здесь теперь не бывает — надо обязательно бронировать все заранее.

Новости мира: в Таиланде затопленный ресторан неожиданно стал популярным

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку