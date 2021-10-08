В Таиланде затопленный ресторан неожиданно стал популярным

Кафе залило водой из-за шторма и дождей.
Затопленный ресторан в Таиланде неожиданно стал очень популярным среди посетителей.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 8 октября.
Кафе неподалеку Бангкока залило водой из-за недавнего шторма и сезонных дождей. Впрочем, владельцы решили не закрываться, а наоборот: разрекламировались как первый затопленный ресторан.
Удивительно, но теперь там ни протолкнуться — люди охотно сидят в воде, а официанты обслуживают их в резиновых сапогах. Свободных столов здесь теперь не бывает — надо обязательно бронировать все заранее.