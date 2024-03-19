Предательница Регина Тодоренко получила российское гражданство

Уроженка Одессы, певица Регина Тодоренко окончательно предала Украину и получила российское гражданство.

Об этом пишут российские СМИ. По данным пропагандистов, Тодоренко получила паспорт РФ несколько дней назад, и, вероятно, успела принять участие в так называемых "выборах" Путина. Раньше же предательница не торопилась брать гражданство России. Скандальная певица жила в Москве с украинским паспортом, это не мешало ей зарабатывать кровавые рубли.

Регина Тодоренко цинично получила российское гражданство, когда страна-агрессор обстреливала ее родную Одессу баллистическими ракетами, разрушала дома мирных жителей и убивала невинных людей. Кстати, известно, что близкие предательницы, в частности родители во время войны остались в Украине.

Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Отметим, Регина Тодоренко молчит о полномасштабном российском вторжении. Скандальная артистка осталась в РФ и зарабатывает кровавые рубли. За молчаливую поддержку войны в Украине против Тодоренко в октябре 2022 года были введены санкции.

Напомним, недавно очередным циничным поступком отличился другой одессит Джиган. Исполнитель получил российский паспорт и похвастался, как голосовал за диктатора Путина.

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