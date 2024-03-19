Зрадниця Регіна Тодоренко отримала російське громадянство

Уродженка Одеси, співачка Регіна Тодоренко остаточно зрадила Україну та отримала російське громадянство.

Про це пишуть російські ЗМІ. За даними пропагандистів, Тодоренко отримала паспорт РФ декілька днів тому, тож, ймовірно, встигла взяти участь у так званих "виборах" Путіна. Раніше ж зрадниця не квапилася брати громадянство Росії. Скандальна співачка жила в Москві з українським паспортом, це не заважало їй заробляти там криваві рублі.

Регіна Тодоренко цинічно отримала російське громадянство тоді, як країна-агресорка обстрілювала її рідну Одесу балістичними ракетами, руйнувала домівки мирних мешканців та вбивала невинних людей. До речі, відомо, що близькі зрадниці, зокрема, батьки під час війни залишилися в Україні.

Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Зазначимо, Регіна Тодоренко мовчить про повномасштабне російське вторгнення. Скандальна артистка залишилася в РФ та заробляє там криваві рублі. За мовчазну підтримку війни в Україні проти Тодоренко у жовтні 2022 року було запроваджено санкції.

Нагадаємо, нещодавно черговим цинічним вчинком відзначився інший одесит Джиган. Виконавець отримав російський паспорт та похвалився, як голосував за диктатора Путіна.

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