Премьера на 1+1: Артур Логай исполнил саундтреки к сериалу "Дом Бобринских"

Кстати, Артур вырос в семье музыкантов.

Уже 31 января в 21.50 на телеканале 1+1 состоится премьера нового комедийного сериала "Дом Бобринских" от Студии "Квартал 95".

Победитель "Танцев со звездами" и актер украиноязычного сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай играет в сериале о графе Андрея Бобринского, который оказывается в своем же имении, но в будущем, через 150 лет.

Артур Логай в сериале "Дом Бобринских" / пресс-служба канала "1+1"

Во время съемок актер овладел многими новыми умениями. Актер даже снова начал петь. Интересно, что Артур вырос в семье музыкантов, однако долго утверждал, что не хочет сам петь.

"Когда я был моложе, то говорил, что пение — это не мое, но с годами понял, что не могу без музыки. Сейчас я стараюсь петь при любой возможности. Например, во время съемок сериала "Дом Бобринских" мне пришлось петь. Создатели проекта Борис Шефир, Андрей Головань и Рома Раменов написали невероятные тексты песен и музыку, которые будут звучать в сериале и саундтрек "Я из прошлого". Я знаю, что первая песня родилась случайно, потом еще одна и еще. Где-то это закадровые песни, а где-то я пою в кадре и играю на гитаре. Благодаря авторской музыке чувствуется теплая и ламповая атмосфера, которая завораживает зрителя", — делится Артур.

Артур Логай в сериале "Дом Бобринских" / пресс-служба канала "1+1"

Напомним, сериал расскажет о жизни семье, которая изменилась в мгновение, когда во время проведения спиритического сеанса Александр Бобринский случайно переносит с позапрошлого века своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского прямо с его свадьбы.

Главные роли в сериале сыграют Артур Логай, Владимир Глотов, Ольга Атанасова, Виталий Салий, Ли Берлинская, Станислав Боклан, Алексей Вертинский, Вероника Лукьяненко и другие.

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