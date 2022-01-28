Расстрел солдат в Днепре: в городе объявили 2-дневный траур по погибшим

Расстрел солдат в Днепре: в городе объявили 2-дневный траур по погибшим

В результате трагедии погибли 5 человек, в том числе и женщина-работница завода, еще 5 получили ранения.

В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на государственном предприятии "Южный машиностроительный завод", где солдат-контрактник Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев.

Соответствующее решение подписал мэр Днепра Борис Филатов.

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Из-за траура перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий и заведений приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты.

Фото: Днепровский городской совет

Напомним, в Днепре на территории завода "Южмаш" ночью 27 января 20-летний нацгвардеец расстрелял сослуживцев. В результате погибли 5 человек, в том числе и женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Днепропетровской области — полиции он сдался сам. Парню грозит пожизненное заключение.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, возбуждено уголовное дело по статье "преднамеренное убийство".

"Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Государственное бюро расследований также детально изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами", — добавили в ведомстве.

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