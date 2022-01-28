Прем'єра на 1+1: Артур Логай виконав саундтреки до серіалу "Дім Бобринських"

До речі, Артур виріс в родині музикантів.

Вже 31 січня о 21:50 на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра нового комедійного серіалу "Дім Бобринських" від Студії "Квартал 95".

Переможець "Танців з зірками" та актор україномовного серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай грає у серіалі про графа Андрія Бобринського, який опиняється у своєму ж маєтку, але у майбутньому, через 150 років.

Артур Логай в серіалі "Дім Бобринських" / пресслужба каналу "1+1"

Під час знімань актор опанував багато нових вмінь. Актор навіть знову заспівав. Цікаво, що Артур виріс в родині музикантів, проте тривалий час стверджував, що не хоче сам співати.

"Коли я був молодшим, то казав, що спів - це не моє, але з роками зрозумів, що не можу без музики. Зараз я намагаюся співати за будь-якої можливості. Наприклад, під час знімань серіалу "Дім Бобринських" мені довелося співати, за що я дуже вдячний творцям серіалу. Творці проєкту Борис Шефір, Андрій Головань та Рома Раменів написали неймовірні тексти пісень та музику, які лунатимуть у серіалі та саундтрек "Я із минулого". Я знаю, що перша пісня народилася випадково, потім ще одна і ще. Десь це закадрові пісні, а десь я співаю в кадрі та граю на гітарі. Завдяки авторській музиці відчувається тепла та лампова атмосфера, яка огортає глядача", - ділиться Артур.

Артур Логай в серіалі "Дім Бобринських" / пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, серіал розповість про життя родини, яке змінилося в одну мить, коли під час проведення спіритичного сеансу Олександр Бобринський випадково переносить з позаминулого віку свого прапрапрадіда графа Андрія Бобринського просто з його весілля.

Головні ролі в серіалі зіграють Артур Логай, Володимир Глотов, Ольга Атанасова, Віталій Салій, Лі Берлінська, Станіслав Боклан, Олексій Вертинський, Вероніка Лук'яненко та інші.

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