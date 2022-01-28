"Океан Ельзи" випустив щемливий кліп про закоханого сніговичка, який загубив кохану

Гурт представив відео на композицію "Весна".

Гурт "Океан Ельзи" потішив прихильників випуском нової зворушливої відеороботи на трек "Весна".

Автор пісні, лідер ОЕ, тренер "Голосу країни-12" Святослав Вакарчук, розповідає, що ця пора року є особливою для нього, тому в репертуарі групи стільки пісень, присвячених весні:

"Мабуть, оскільки я народився і перший свій подих зробив навесні - це на рівні підсвідомого. Для мене ця пора – це щось неймовірне. Я живу заради весни, заради того, щоб знову відчути її, в прямому і переносному сенсі, як оновлення. Це дуже важливий момент мого життя щороку", - пояснює Святослав Вакарчук.

Але не тільки стан оновлення асоціюється у музиканта з улюбленою порою, вона також викликає інші емоції:

"Весна – це кохання. Тому я не міг тут не згадати французів Аполлінера, Рембо і Верлена. На мій погляд, їхнє ставлення до кохання є еталонним у світовій поезії, тому що так про любов щемливо, чесно, боляче, але при цьому до кінця, на розрив, мало хто писав", - каже Святослав.

Режисером і автором ідеї зворушливого відео став Іван Шоха, для якого це перша робота з "Океаном Ельзи". Це мила та романтична історія двох сніговиків, що мають знайти одне одного до початку весни.

Нагадаємо, ОЕ продовжують роботу над новим матеріалом. Минулого року вони випустили цілу низку синглів, серед яких багато дуетних пісень і тепер думають над тим, які з цих речей включати на свій майбутній альбом, який вийде вже навесні цього року.

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