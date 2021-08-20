Санта Димопулос похвасталась аппетитными ягодицами в бикини

Артистка продемонстрировала стройную фигуру.

Экс-солистка "ВИА Гры", победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос, которая недавно потрясла идеально прокачанным телом, изрядно взбудоражила воображение поклонников.

На этот раз исполнительница показала свои аппетитные ягодицы в розовом купальнике. Артистка позировала перед камерой на пирсе на фоне моря. Фотографией она поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

Санта Димопулос в купальнике / instagram.com/santadimopulos

"Сегодня такой ленивый день. Однако, такие тоже нужны", — с юмором подписала снимок Санта.

Кроме этого, Димопулос приняла такую позу, которая подчеркнула ее загорелые, длинные и накачанные ножки.

Отметим, у Санты действительно хорошая фигура, которую звезда часто демонстрирует в своем фотоблоге. Недавно она показывала, как выглядит ее упругий пресс в крошечном топе.

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