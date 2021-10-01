Сексапильная Леся Никитюк в экстра-мини ошеломила фигурой

Ведущая соблазнительно попозировала на диванчике.

Известная телеведущая Леся Никитюк в который раз очаровала фолловеров своей фигурой

В Instagram знаменитость запостила горячие кадры, на которых появилась в экстра-коротком красном платье с декольте и обнаженной спинкой. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру звезды и ее длинные ножки.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк соблазнительно позировала на красном диванчике в виде губ. На стене рядом был неоновая надпись "Кохай". Леся проникновенно смотрела в камеру излучая страсть.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

В подписи к снимкам ведущая оставила только три смайлика в виде красных сердечок. А вот ее фаны были более многословны. В комментариях пользователи наделали кумиру комплиментов.

Боже! Не узнать

Божественная

Это пожар

Красавица

Напомним, ранее модель Мила Кузнецова едва вместила в купальник бюст 15-го размера. Модель ошеломила новым кадром.

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