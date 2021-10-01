Сексапильная Леся Никитюк в экстра-мини ошеломила фигурой

Ведущая соблазнительно попозировала на диванчике.
Известная телеведущая Леся Никитюк в который раз очаровала фолловеров своей фигурой
В Instagram знаменитость запостила горячие кадры, на которых появилась в экстра-коротком красном платье с декольте и обнаженной спинкой. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру звезды и ее длинные ножки.
Никитюк соблазнительно позировала на красном диванчике в виде губ. На стене рядом был неоновая надпись "Кохай". Леся проникновенно смотрела в камеру излучая страсть.
В подписи к снимкам ведущая оставила только три смайлика в виде красных сердечок. А вот ее фаны были более многословны. В комментариях пользователи наделали кумиру комплиментов.
- Боже! Не узнать
- Божественная
- Это пожар
- Красавица
Напомним, ранее модель Мила Кузнецова едва вместила в купальник бюст 15-го размера. Модель ошеломила новым кадром.