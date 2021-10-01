Гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки вселенной.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 октября 2021 рассказывает, что Рыбам надо помнить, что все меняется, а Тельцам — стремиться к большему.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка мечей"

Будет трудно. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. Сделайте паузу в работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж мечей"

Интеллект — вот ваше основное оружие. В любви старайтесь больше. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. Запланируйте что-то хорошее на этот день. На работе насладитесь отдыхом.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка кубков"

ТСН.ua

Вы достигли немало. Поэтому сегодня нужно расслабиться. На работе не ожидайте новых вызовов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Королева мечей"

Защищайте свои позиции. В любви закройте ваше сердце. Поразмыслите над вызовами на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесница"

Двигайтесь вперед. Отправляйтесь в путешествие со второй половинкой. На работе сейчас все складывается как нельзя лучше.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Время выходить на новых уровень. В отношениях ожидайте приятных сюрпризов. А на работе — повышение.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король кубков"

Работайте над чувствами. В любви позвольте себе больше. На работе понять, что делать дальше.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка кубков"

Наслаждайтесь всем. В отношениях цените то, что имеете. На работе — все замечательно.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Любовники"

Ищите дружеское плечо. В отношениях не забывайте о дружбе. Ищите единомышленников на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Освойте что-то новое. В любви стоит работать над чувствами. На работе не забывайте учиться.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется. Помните, что отношения можно потерять. На работе — смотрите под ноги.

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