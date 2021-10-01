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Сексапільна Леся Нікітюк в екстраміні приголомшила фігурою

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Сексапільна Леся Нікітюк в екстраміні приголомшила фігурою

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча спокусливо попозувала на диванчику.

Відома телеведуча Леся Нікітюк вкотре захопила фоловерів своєю фігурою

В Instagram знаменитість запостила гарячі кадри, на яких постала в екстракороткій червоній сукні з декольте та оголеною спинкою. Вбрання вдало підкреслило струнку фігуру зірки та її довгі ніжки.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Нікітюк спокусливо позувала на червоному диванчику у вигляді губ. На стіні поруч був неоновий напис "Кохай". Леся проникливо дивилася в камеру випромінюючи пристрасть.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

У підписі до знімків ведуча залишила лише три смайлики у вигляді червоних сердечок. А от її фани були більш багатослівні. У коментарях користувачі наробили кумирці компліментів.

  • Боже! Не впізнати
  • Божественна
  • Це пожежа
  • Красуня

Нагадаємо, раніше модель Міла Кузнєцова ледь вмістила у купальник бюст 15-го розміру. Модель захопила новим кадром.

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