Сексапільна Леся Нікітюк в екстраміні приголомшила фігурою

Ведуча спокусливо попозувала на диванчику.
Відома телеведуча Леся Нікітюк вкотре захопила фоловерів своєю фігурою
В Instagram знаменитість запостила гарячі кадри, на яких постала в екстракороткій червоній сукні з декольте та оголеною спинкою. Вбрання вдало підкреслило струнку фігуру зірки та її довгі ніжки.
Нікітюк спокусливо позувала на червоному диванчику у вигляді губ. На стіні поруч був неоновий напис "Кохай". Леся проникливо дивилася в камеру випромінюючи пристрасть.
У підписі до знімків ведуча залишила лише три смайлики у вигляді червоних сердечок. А от її фани були більш багатослівні. У коментарях користувачі наробили кумирці компліментів.
- Боже! Не впізнати
- Божественна
- Це пожежа
- Красуня
Нагадаємо, раніше модель Міла Кузнєцова ледь вмістила у купальник бюст 15-го розміру. Модель захопила новим кадром.