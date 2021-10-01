У Росії в будівлю влади кинули "коктейль Молотова": є постраждалі

Під час інциденту знаходилися співробітники міської адміністрації.

У будівлю уряду Мурманської області Росії кинули дві пляшки із запальною сумішшю.

Про це пише Mash в Telegram-каналі.

Все сталося о 1:30 ночі. Попередньо, постраждав охоронець.

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У цьому час в кабінетах знаходилися співробітники міської адміністрації. На місці працює поліція.

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